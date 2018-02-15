Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафозу на посту президента страны

Парламент Южной Африки поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамафозы на пост президента страны.

Ожидается, что уже в пятницу новый глава государства выступит с посланием к нации.

После объявления результатов голосования, ход которого транслировался, в частности, на Youtube, некоторые члены парламента начали аплодировать и танцевать.

Ранее в четверг АНК, располагающая большинством мест в парламенте, заявила, что выдвинет в качестве кандидатуры на пост президента ЮАР лидера партии и исполняющего обязанности президента Сирила Рамафозу.

С.Рамафозе 65 лет, он окончил юридический факультет в университете Лимпопо.

Его политическая карьера началась в конце 1970-х годов в период студенческих восстаний в ЮАР, он основал и возглавил профсоюз "Национальный союз горняков", где занимался защитой прав африканских рабочих в начале 1980-х годов.

В 1991 году он был избран на пост генерального секретаря АНК на Национальной конференции под председательством Нельсона Манделы, где принимал участие в переговорном процессе по отмене режима апартеида в начале 1990-х года.

В 2014 году С.Рамафоза стал заместителем президента ЮАР, в декабре прошлого года стал председателем АНК.

Джейкоб Зума объявил об отставке с поста президента Южной Африки накануне в телевизионном обращении к нации.

Спикер парламента Балека Мбете ранее в четверг заявила, что получила письмо от Дж.Зумы, в котором он официально уведомил парламентариев о своей отставке.