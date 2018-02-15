Лондонский транспортный регулятор намерен ужесточить правила работы такси

Регулятор транспортного сектора в британской столице планирует ужесточить требования для сервисов такси после прошлогоднего решения об отказе в возобновлении лицензии Uber на работу в Лондоне.
Транспортное управление Лондона (TfL) намерено ввести новые требования в плане использования сервисами данных, подготовки водителей такси и безопасности их пассажиров, пишет газета Financial Times.
"Новые технологии создали проблемы для транспортных властей по всему миру", - говорится в сообщении TfL.
Управление намерено разработать "регулятивную позицию" в отношении новых транспортных компаний, включая Uber.
"Рынок изменился до неузнаваемости с момента принятия действующего законодательства, - заявила представитель ведомства Хелен Чапмен. - Рост сегмента райдшеринга и другие изменения означают, что регулирование должно быть адаптировано к следующему десятилетию, а не к прошлому".
В сентябре прошлого года TfL отказалось продлить лицензию Uber на работу в столице Англии после ряда случаев нападений водителей на пассажиров. Срок действия лицензии истек 30 сентября 2017 года, однако, поскольку Uber обжаловала решение TfL в суде, ей было разрешено продолжить работу в британской столице на период рассмотрения апелляционной жалобы.
Лондон - крупнейший рынок Uber за пределами США. По данным компании, около 5 млн человек пользуются ее услугами в британской столице как минимум раз в 90 дней.
Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.
Отношения Москвы и Баку носят характер стратегического партнерства – временный поверенный в делах РФ в Азербайджане
Подписание между Баку и Брюсселем соглашения о стратегическом партнерстве создаст новый формат сотрудничества - Алиев
Органы правопорядка Азербайджана будут пресекать несанкционированные акции в период и после выборов президента - МВД
Азербайджан готов выйти на энергетический рынок Европы со своим газом - Алиев
ЕС считает важным газ из Каспийского региона для диверсификации поставок в Европу - Шефчович
Добыча нефти в Азербайджане в январе сократилась на 0,2%, газа - увеличилась на 0,7%
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню
Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Банк Республика повысил процентные ставки по манатным и долларовым депозитам.
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»