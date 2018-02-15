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Дальнее зарубежье 15.02.2018 19:16

Лондонский транспортный регулятор намерен ужесточить правила работы такси

Регулятор транспортного сектора в британской столице планирует ужесточить требования для сервисов такси после прошлогоднего решения об отказе в возобновлении лицензии Uber на работу в Лондоне.

Транспортное управление Лондона (TfL) намерено ввести новые требования в плане использования сервисами данных, подготовки водителей такси и безопасности их пассажиров, пишет газета Financial Times.

"Новые технологии создали проблемы для транспортных властей по всему миру", - говорится в сообщении TfL.

Управление намерено разработать "регулятивную позицию" в отношении новых транспортных компаний, включая Uber.

"Рынок изменился до неузнаваемости с момента принятия действующего законодательства, - заявила представитель ведомства Хелен Чапмен. - Рост сегмента райдшеринга и другие изменения означают, что регулирование должно быть адаптировано к следующему десятилетию, а не к прошлому".

В сентябре прошлого года TfL отказалось продлить лицензию Uber на работу в столице Англии после ряда случаев нападений водителей на пассажиров. Срок действия лицензии истек 30 сентября 2017 года, однако, поскольку Uber обжаловала решение TfL в суде, ей было разрешено продолжить работу в британской столице на период рассмотрения апелляционной жалобы.

Лондон - крупнейший рынок Uber за пределами США. По данным компании, около 5 млн человек пользуются ее услугами в британской столице как минимум раз в 90 дней.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАКСИ, РЕГУЛЯТОР, ПРАВИЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]