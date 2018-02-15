ЮГК усилит энергобезопасность Европы - Шефчович

Азербайджанский газ в рамках Стадии-2 разработки месторождения "Шах-Дениз" в середине 2018 года начнет поставляться на турецкий рынок, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу, сопредседатель Консультативного совета (КС) по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) Марош Шефчович.

"Работы по реализации проекта создания "Южного газового коридора" идут в соответствии с графиком. Как результат этих работ, в середине 2018 года азербайджанский газ на коммерческих условиях начнет поступать на турецкий рынок", - сказал М.Шефчович на пресс-конференции в Баку в четверг.

По его словам, в ходе заседания КС в четверг была дана оценка ходу реализации проекта и на основе этой оценки сделан вывод, что работы по проекту выполняются на должном уровне.

"Реализацией этой идеи мы видим, что проект стратегический и он усилит энергобезопасность Европы. Строительством газопровода Интерконнектор-Греция-Болгария можно будет осуществлять поставки газа по ЮКГ в Грецию, а посредством другого Интерконнектора - и в Румынию", - подчеркнул он.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, в свою очередь, на пресс-конференции отметил, что в четверг на заседании КС были обсуждены вопросы, связанные с проделанной в 2017 году работой в рамках проекта ЮГК. "Кроме этого, были обсуждены планы на последующие годы и приняты ряд решений", - добавил он.

Министр также подтвердил, что в середине 2018 года начнутся поставки азербайджанского газа по ЮГК в Турции, в 2020 году – в Европу.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.

Н.Аббасова