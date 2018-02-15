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15.02.2018 17:47

Банк Республика повысил процентные ставки по манатным и долларовым депозитам.

Клиенты, желающие получить большую прибыль от вкладов, уже могут воспользоваться и более привлекательными процентными ставками. С сегодняшнего дня Банк Республика объявляет о повышении ставок по манатным и долларовым депозитам физических лиц.

Теперь, максимальная годовая ставка вкладов физических лиц в национальной валюте при изъятии доходных процентов через 12 месяцев увеличилась от 8% до 9 %.Процентная ставка для депозитов с изъятием доходных процентов в конце срока на 24 месяца, составила 10,5% годовых.

Вкладчики Банка Республика имеют свои преимущества. Они могут получить кредит на более выгодных условиях под залог депозита, а также бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

Депозит можно открыть влюбом из филиалов или отделений банка, новые ставки действуют вовсех регионах присутствия Банка.

Банк Республика является членом Фонда Страхования Депозитов АР.

Банк начал свою деятельность 22 мая 1992-го года на основе лицензии Национального Банка Азербайджанской Республики и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу“Sizəfaydalı”.

В числе акционеров Банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная Компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий Государственный Банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Для более подробной информации по депозитам перейдите по ссылке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]