Вашингтон нуждается в сильной Европе и поэтому поддерживает проект Южного газового коридора - Госдеп

Вашингтон поддерживает реализацию проекта создания "Южного газового коридора", так как нуждается в сильной Европе в качестве стратегического партнера, заявила и.о. координатора и спецпосланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Сью Сааарнио.
"США всегда поддерживали проекты по энергетической безопасности, если даже напрямую не участвовали в них. Сильная Европа нам нужна для того, чтобы отвечать сегодняшним вызовам. Мы довольны продвижением в реализации ЮГК, потому что это поможет Европе быть сильной", - сказала С.Саарнио на пресс-конференции в Баку в четверг.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.
Н.Аббасова
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