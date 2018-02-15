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Макроэкономика 15.02.2018 19:05

Рост ВВП Азербайджана в январе составил 2%, ненефтяной сектор вырос на 3,9% - Госкомстат

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе 2018 года составил 2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный месяц составил 6 млрд 49,5 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе 2018 года составил 3,9%, до 3 млрд 278,8 млн манатов (удельный вес 54,2%)

Спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 0,5%, в номинальном выражении составил 2 млрд 770,7 млн манатов.

В структуре ВВП 48,4% пришлось на промышленность, 9,6% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 6% - на строительство, 6,5% - на транспорт и складское хозяйство, 2,7% - на АПК, 1,5% - сферу информации и связи, остальное - на другие сферы, 7% - на налоги.

ВВП на душу населения в январе 2018 года составил 618,5 манат (рост на 1,1%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

А.Азизов

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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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