Рост ВВП Азербайджана в январе составил 2%, ненефтяной сектор вырос на 3,9% - Госкомстат

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе 2018 года составил 2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный месяц составил 6 млрд 49,5 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в январе 2018 года составил 3,9%, до 3 млрд 278,8 млн манатов (удельный вес 54,2%)
Спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 0,5%, в номинальном выражении составил 2 млрд 770,7 млн манатов.
В структуре ВВП 48,4% пришлось на промышленность, 9,6% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 6% - на строительство, 6,5% - на транспорт и складское хозяйство, 2,7% - на АПК, 1,5% - сферу информации и связи, остальное - на другие сферы, 7% - на налоги.
ВВП на душу населения в январе 2018 года составил 618,5 манат (рост на 1,1%).
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.
А.Азизов
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