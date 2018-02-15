Добыча нефти в Азербайджане в январе сократилась на 0,2%, газа - увеличилась на 0,7%

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2018 года составила 3 млн 360,7 тыс. тонн нефти, что на 0,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
«В январе 2018 года добыча нефти составила 3 млн 360,7 тыс. тонн (спад на 0,2%), в том числе товарной нефти – 3 млн 356,7 тыс. тонн (спад на 0,25%)», - отметили в Госкомстате.
В январе 2018 года в Азербайджане было добыто 2 млрд 486,8 млн кубометров газа (рост на 0,7% по сравнению с январем 2017 года). При этом добыча товарного газа в отчетном месяце составила 1 млрд 576,6 млн кубометров (спад на 5,9%).
В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 688,9 тыс. тонн, газа - 28 млрд 597,5 млн кубометров.
Н.Аббасова
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