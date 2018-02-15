Трамп распорядился приспустить государственные флаги после гибели 17 человек из-за стрельбы во Флориде

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в знак скорби по жертвам стрельбы в школе штата Флорида, в результате которой погибли 17 человек.

"Наша страна скорбит с теми, кто потерял любимых в результате стрельбы в старшей школе "Majority Stoneman Douglas" в городе Парклэнд во Флориде", - говорится в заявлении Д.Трампа, которое распространил Белый дом.

Так, президент призвал все государственные учреждения США, военные объекты и американские посольства приспустить флаги и держать их в таком состоянии до понедельника.

Ранее сообщалось, что стрельбу в школе Парклэнда открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам.

Жертвами стрельбы в школе Парклэнда стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 10 раненых оценивается как не опасное для жизни.

Следствие установило, что Н.Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году. До этого Н.Круз прошел проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

По данным американских СМИ, перед совершением преступления Н.Круз распространял в социальных сетях информацию, которая могла содержать призывы к насилию, и она привлекла внимание полиции. Однако о каких именно данных идет речь, не уточняется.

В свою очередь газета "Майами Геральд" сообщала, что когда Н.Круз еще учился в школе, ее руководство предупредило учителей о проблемном поведении молодого человека. Кроме того, ему запретили проходить на территорию школы с рюкзаком.

Ранее в четверг Д.Трамп на своей странице в "Твиттере" призвал граждан "всегда сообщать о таких случаях (неуравновешенного поведения - ИФ) властям".

"Столько факторов указывали на то, что у стрелка во Флориде были психические отклонения, его даже исключили из школы за плохое и сумасбродное поведение. Соседи и одноклассники знали, что он представлял большие проблемы", - написал Д.Трамп.