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Дальнее зарубежье 15.02.2018 20:15

В НАТО утверждают, что улучшение отношений альянса с Москвой зависит только от российской стороны

Никто не заинтересован в том, чтобы ситуация, которая возникла в отношениях НАТО и России, продолжалась, но предугадывать конкретные перспективы их улучшения трудно, заявил в четверг в Брюсселе чиновник из аппарата организации.

"Теперь все зависит от России, потому что именно Россия нарушила установленные правила, которые были разработаны при ее же участии", - сказал журналистам натовский дипломат на условиях анонимности.

"Это зависит от того, как себя поведет Россия. Это зависит от российского руководства и российского народа, потому что (в России - ИФ) предстоят президентские выборы. Я думаю, что за этими выборами будет интересно наблюдать с точки зрения того, как Россия будет развиваться после выборов", - продолжил собеседник журналистов.

"С нашей стороны все направлено на улучшение (отношений с РФ - ИФ)", - заверил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]