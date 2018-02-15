В НАТО утверждают, что улучшение отношений альянса с Москвой зависит только от российской стороны

Никто не заинтересован в том, чтобы ситуация, которая возникла в отношениях НАТО и России, продолжалась, но предугадывать конкретные перспективы их улучшения трудно, заявил в четверг в Брюсселе чиновник из аппарата организации.
"Теперь все зависит от России, потому что именно Россия нарушила установленные правила, которые были разработаны при ее же участии", - сказал журналистам натовский дипломат на условиях анонимности.
"Это зависит от того, как себя поведет Россия. Это зависит от российского руководства и российского народа, потому что (в России - ИФ) предстоят президентские выборы. Я думаю, что за этими выборами будет интересно наблюдать с точки зрения того, как Россия будет развиваться после выборов", - продолжил собеседник журналистов.
"С нашей стороны все направлено на улучшение (отношений с РФ - ИФ)", - заверил он.
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