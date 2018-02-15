ЕС считает важным газ из Каспийского региона для диверсификации поставок в Европу - Шефчович

В настоящее время 69% газа, потребляемого Европейским союзом, импортируется, по нефти этот показатель составляет 89%, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.
«В настоящее время ЕС сильно зависит от импорта энергоресурсов. Если быть точнее, 69% потребляемого в ЕС газа импортируется, по нефти этот показатель составляет 89%», - сказал М.Шефчович в четверг в Баку на IV-ой министерской встрече в рамках Консультативного совета по проекту Южный газовый коридор.
По его словам, ЮГК важен для энергетической безопасности Европы и в будущем эта роль станет еще больше.
«В настоящее время мы большую часть энергоресурсов импортируем из России, Норвегии и Алжира. Однако, мы, безусловно, хотим диверсифицировать источники поставок, отдаем приоритет новым источникам, новым маршрутам и новым поставщикам. Мы хотим, чтобы каждый член ЕС имел доступ как минимум к трем различным источникам газа», - отметил он.
М.Шефчович считает, что диверсификация источников газа в Европу благоприятно скажется на цене на газ, так как страны Западной Европы сегодня покупают газ по более высокой цене, чем страны Центральной и Восточной Европы. «За счет более лучшей инфраструктуры поставок, мы хотим решить эту проблемы (цены за газ - ИФ). Поэтому мы рассчитываем на газ из Каспийского региона, из Азербайджана. Я надеюсь, что газ из Каспийского бассейна начнет поступать в Европу в 2020 году. После этого, мы должны работать над тем, чтобы азербайджанский газ поставлялся в страны ЕС, которые нуждаются в нем», - подчеркнул он.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.
А.Азизов
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