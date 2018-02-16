В ЕС уверены в скором разрешении спора Македонии и Греции из-за названия

Европейский комиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан выразил уверенность в том, что спор между Грецией и Македонией из-за названия последней будет урегулирован до конца председательства Болгарии в Совете ЕС в июле, сообщают западные СМИ.

Й.Хан заявил, что он "очень уверен в этом". Политик находится в Софии на встрече министров иностранных дел ЕС.

Кроме того, Й.Хан заявил, что считает очевидной возможность балканских стран вступить в ЕС.

"Все эти страны в регионе окружены членами ЕС. Очевидно, что рано или поздно у них должна появиться возможность стать членами ЕС, чтобы, наконец, соединиться, воссоединиться с Европой, так как это Европа", - заявил Й.Хан.

Представители Греции и Македонии в середине января возобновили переговоры по урегулированию разногласий из-за названия македонского государства.

Этот спор продолжается уже почти 30 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.

Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".