Пять российских туристов попали под лавину в Гималаях, один погиб

Лавина сошла на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской части Кашмира, один человек погиб, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Отмечается, что погибший - российский лыжник. Еще четверо его товарищей, также попавших под лавину, были спасены.
По словам руководителя индийского департамента по туризму Мехмуда Ахмада Шаха, россияне проигнорировали распространенные горнолыжным курортом рекомендации не приближаться к зоне возможного схода лавины.
Лавины являются довольно распространенным явлением для Гималаев, расположенных в районе Кашмира. Так, в январе в результате схода лавины там погибли 11 человек.
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