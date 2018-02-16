Пять российских туристов попали под лавину в Гималаях, один погиб

Лавина сошла на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской части Кашмира, один человек погиб, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Отмечается, что погибший - российский лыжник. Еще четверо его товарищей, также попавших под лавину, были спасены.

По словам руководителя индийского департамента по туризму Мехмуда Ахмада Шаха, россияне проигнорировали распространенные горнолыжным курортом рекомендации не приближаться к зоне возможного схода лавины.

Лавины являются довольно распространенным явлением для Гималаев, расположенных в районе Кашмира. Так, в январе в результате схода лавины там погибли 11 человек.