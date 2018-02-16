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Дальнее зарубежье 16.02.2018 14:49

Пять российских туристов попали под лавину в Гималаях, один погиб

Лавина сошла на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской части Кашмира, один человек погиб, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Отмечается, что погибший - российский лыжник. Еще четверо его товарищей, также попавших под лавину, были спасены.

По словам руководителя индийского департамента по туризму Мехмуда Ахмада Шаха, россияне проигнорировали распространенные горнолыжным курортом рекомендации не приближаться к зоне возможного схода лавины.

Лавины являются довольно распространенным явлением для Гималаев, расположенных в районе Кашмира. Так, в январе в результате схода лавины там погибли 11 человек.

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Тэги: ИНДИЯ, КАШМИР, ЛЫЖНИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]