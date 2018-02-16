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СНГ 16.02.2018 15:01

За 10 лет уровень бедности в Таджикистане снизился почти на 24%, заявляют в статагентстве страны

Уровень бедности в Таджикистане продолжает снижаться, но все еще остается высоким, сообщила директор Агентства по статистике при президенте республики Гулнора Хасанзода.

"В 2017 году уровень бедности по сравнению с 2016 годом сократился на 0,6% и составил 29,7%", - сказала Г.Хасанзода журналистам в пятницу в Душанбе.

При этом, по ее данным, 10 лет назад уровень бедности в Таджикистане был зафиксирован на уровне 53,5%.

Она отметила, что статистика по уровню жизни населения страны ведется согласно методологии и рекомендациям Всемирного банка. В опросе по определению уровня жизни населения, который проводится каждые три месяца, участвуют свыше 3 тыс. семей, уточнила Г.Хасанзода.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, БЕДНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]