За 10 лет уровень бедности в Таджикистане снизился почти на 24%, заявляют в статагентстве страны

Уровень бедности в Таджикистане продолжает снижаться, но все еще остается высоким, сообщила директор Агентства по статистике при президенте республики Гулнора Хасанзода.

"В 2017 году уровень бедности по сравнению с 2016 годом сократился на 0,6% и составил 29,7%", - сказала Г.Хасанзода журналистам в пятницу в Душанбе.

При этом, по ее данным, 10 лет назад уровень бедности в Таджикистане был зафиксирован на уровне 53,5%.

Она отметила, что статистика по уровню жизни населения страны ведется согласно методологии и рекомендациям Всемирного банка. В опросе по определению уровня жизни населения, который проводится каждые три месяца, участвуют свыше 3 тыс. семей, уточнила Г.Хасанзода.