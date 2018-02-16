SOCAR может в 2018 году выйти на рынок еврооблигаций - Sberbank Investment Research

Sberbank Investment Research считает высоко вероятным выход в 2018 году компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на рынок еврооблигаций.

"Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг ГНКАР на уровне ВВ+, исключив его из списка для пересмотра с целью возможного понижения, инициированным в ноябре 2017 года", - отмечают аналитики агентства в обзоре "Долговые рынки сегодня".

При этом аналитики Sberbank Investment Research акцентируют внимание на некоторых интересных моментах в рейтинговых комментариях Fitch. "В частности, агентство отмечает, что у SOCAR сохраняется весьма слабый профиль ликвидности - по состоянию на 30 июня 2017 года ликвидность на балансе составляла 4,5 млрд. манатов ($2,6 млрд.) при краткосрочном долге 5,8 млрд. манатов ($3,4 млрд.). Существенную часть краткосрочного долга составляет задолженность по трейдинговым операциям, которая должна быть рефинансирована. Помимо этого, Fitch оценивает потребности компании в рефинасировании прочего долга в 2018-2019 годах в 2 млрд. манатов. Агентство ожидает, что свободные денежные потоки компании в 2018-2019 годах будут отрицательными из-за повышенных инвестиций", - подчеркивается в обзоре.

Кроме того, Fitch ожидает, что SOCAR использует поступления от продажи 18%-ой доли в строящемся НПЗ STAR аффилированной турецкой химической компании PETKIM ($0,72 млрд.) для покупки сети НПЗ (предположительно, в Турции). "Использование средств не на рефинансирование долга, а на приобретение активов, на наш взгляд, существенно повышает вероятность выхода SOCAR на рынок еврооблигаций в текущем году", - указывают аналитики Sberbank Investment Research.

Дебютный выпуск евробондов SOCAR был осуществлен в 2012 году на $500 млн с доходностью в 5,45% и погашением в феврале 2017 года. Однако, в январе 2016 года компания приняла решение осуществить оферту и выкупить облигации.

В марте 2013 года SOCAR осуществила второе размещение евробондов на сумму $1 млрд сроком на 10 лет (при доходности в 4,75%).

В марте 2015 года компания осуществила третью эмиссию евробондов на $750 млн сроком на 15 лет под 6,95% годовых.

А.Азизов