Заявления о мире с Арменией в свете оккупации территорий Азербайджана являются лицемерием, заявляют в Баку

Разговоры о мире в условиях продолжающейся оккупации азербайджанских территорий являются лицемерием, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Говорить о мире в условиях продолжающейся военной оккупации азербайджанских территорий, незаконной деятельности на них и попыток аннексии, открытое лицемерие, безответственность и несерьезный подход», - заявил Х.Гаджиев, комментируя докладе спецслужб США «Всемирная оценка угроз».

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжение оккупации территорий со стороны Армении путем применения силы "остается главной угрозой региональному миру и безопасности".

Он также напомнил, что главы государств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о неприемлемости и неустойчивости существующего статус-кво. «Для изменения, основывающегося на оккупации статус-кво, необходимо обеспечить полный и безоговорочный вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, чего требуют известные резолюции Совбеза ООН. Таким образом, устраняется потенциальный силовой риск для политического решения конфликта»

В докладе «Всемирная оценка угроз», опубликованном директором Национальной разведки США Дэниелем Коутсом, отмечается что «нежелание обеих сторон идти на компромисс», возрастающее внешнее давление, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия может привести в 2018 году к крупномасштабным боевым действиям".

Кроме того, американские спецслужбы в докладе также отмечают, в конфликт может быть вовлечена и Россия для оказания поддержки своему региональному союзнику – Армении.

Ф.Исазаде