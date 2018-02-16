Президент Эстонии считает успешной политику НАТО на российском направлении

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) считает действия НАТО на российском направлении успешными, полагает, что Россия стала воспринимать Альянс серьезнее благодаря политике сдерживания.

"Ситуация с безопасностью последние четыре года сохранялась стабильной и это следует считать успехом. Об этом, разумеется, можно спорить улучшился ли диалог с Россией, но наверняка она воспринимает НАТО серьезнее, чем прежде", - заявила глава государства на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе президента.

Она отметила, что "НАТО своей деятельностью продемонстрировало, что с изменением реальной ситуации с безопасностью и оценок угрозы альянс способен по-прежнему реагировать быстро и эффективно". Сдерживание Альянсом было всегда успешным, на 100%, добавила она.

По ее словам, "это подтвердили принятые решения и конкретные шаги после оккупации Крыма".

Президент подчеркнула, что "важно понять, что НАТО защищает в Балтии и Польше не эти четыре государства, а защищает само себя. Размещение боевых групп в этих четырех государствах было удачным, но сдерживание никогда не бывает окончательным или полностью завершенным, и НАТО должно быть готово отреагировать в случае изменения оценки угрозы".