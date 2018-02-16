BP рассчитывает добыть с блока АЧГ на Каспии как минимум еще 3 млрд баррелей нефти – региональный президент

Суммарные инвестиции компании BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане составили $70 млрд , заявил региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в пятницу.
"Суммарный объем инвестиций в проекты, реализуемые компанией BP в Азербайджане до сих пор вложено $70 млрд. Капитальные вложения в разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до сих пор составили $33 млрд", - отметил Г.Джонс.
По его словам, до сих пор с блока АЧГ добыто порядка 3,3 млрд баррелей нефти.
"Мы рассчитываем с этого блока добыть еще 3 млрд баррелей нефти. Это станет возможным за счет бурения новых скважин и применения новых технологий", - добавил он.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Н.Аббасова
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