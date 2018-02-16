AzerGold и швейцарская Argor-Heraeus обсудили вопросы оптимизации продажи золота

ЗАО «AzerGold» и швейцарская компанией «Argor-Heraeus» обсудили перспективы расширения сотрудничества, в том числе вопросы оптимизации продажи золота, отмечается в сообщении AzerGold.

AzerGold в апреле 2017 года заключила с Argor-Heraeus контракт на аффинаж сплавов с содержанием золота и серебра, которые добываются с месторождения Човдар в Дашкесанском районе (запад Азербайджана).

«Перспективы расширения сотрудничества между ЗАО «AzerGold» и швейцарской «Argor-Heraeus» были обсуждены в ходе визита 13-16 февраля представителей AzerGold в Швейцарию. В рамках визита специалисты AzerGold также ознакомились с деятельностью аффинажного завода, изучили международный опыт и способы оптимизации продаж золота», - говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны обсудили вопрос совершенствования литья сплавов золота и серебра с целью уменьшения содержания в них других металлов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Б.Рустамбеков