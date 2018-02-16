SEC запретила продажу Чикагской биржи группе инвесторов, включающей китайцев

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заблокировала продажу Чикагской фондовой биржи (CHX) группе инвесторов, которая включала представителей Китая.
Таким образом завершилась двухлетняя борьба за сделку, вызывавшую возражения со стороны ряда членов Конгресса США, сообщает The Wall Street Journal.
Руководство SEC проголосовало против сделки через полгода после того, как сотрудники комиссии рекомендовали утвердить ее. Рассмотрение данной сделки стало необычным прецедентом для SEC, которой пришлось выбирать, кому будет разрешено управлять американской фондовой биржей - даже той, на которую приходится всего около 1% общестранового объема операций с акциями, отмечается в статье.
Критики данной сделки, в том числе законодатели обеих партий, полагают, что продажа китайской компании мажоритарного пакета американской фондовой биржи создаст лазейку для правительства КНР, которая позволит оказывать влияние на финансовую инфраструктуру США.
CHX Holdings Inc., компания-оператор биржи, неоднократно заявляла, что китайское правительство не принимает участия в сделке, но политическая борьба побудила двух китайских инвесторов, которые изначально планировали принять участие в сделке, отказаться от своих намерений в октябре.
Представители биржи отказались от комментариев. По американским законам, CHX может обжаловать решение SEC в федеральном апелляционном суде. Также биржа может подать новую заявку в комиссию с измененным составом предполагаемых инвесторов.
Как сообщалось, в июле 2017 года более десятка конгрессменов США призвали федеральные регулирующие органы заблокировать продажу CHX. Сумма сделки составляет всего $20 млн, и пристальное внимание она привлекла лишь из-за участия в коалиции китайских инвесторов, включая диверсифицированный холдинг Chongqing Casin Enterprise. В общей сложности китайские инвесторы будут контролировать 49,5% материнской компании биржи CHX Holdings.
Президент США Дональд Трамп ранее критиковал продажу CHX группе с китайским участием, утверждая, что такая сделка подрывает конкурентоспособность американских торговых площадок. Конгрессмен-республиканец Роберт Питтенгер заявлял, что она позволит китайцам шпионить за трейдерами и другими участниками рынка в США.
Чикагская фондовая биржа работает с 1882 года и является одной из старейших в США, однако сейчас это самая маленькая биржа в стране.
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