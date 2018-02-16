Встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу вечером в Мюнхене без главы МИД Франции, сообщил журналистами глава МИД Украины Павел Климкин.

Он уточнил, что министр иностранных дел Франции не сможет присутствовать на встрече, но будет присутствовать его представитель.

Главные темы, которые будут обсуждаться на встрече - безопасность, освобождение пленных, гуманитарная часть.

Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" прошлой Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам главы МИД Сергея Лаврова, по ситуации в Донбассе прогресс достигнут не был.