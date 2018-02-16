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СНГ 16.02.2018 15:44

Глава МИД Украины утверждает, что его французский коллега не сможет принять участие во встрече "нормандской четверки"

Встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу вечером в Мюнхене без главы МИД Франции, сообщил журналистами глава МИД Украины Павел Климкин.

Он уточнил, что министр иностранных дел Франции не сможет присутствовать на встрече, но будет присутствовать его представитель.

Главные темы, которые будут обсуждаться на встрече - безопасность, освобождение пленных, гуманитарная часть.

Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" прошлой Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам главы МИД Сергея Лаврова, по ситуации в Донбассе прогресс достигнут не был.

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Тэги: УКРАИНА, "ЧЕТВЕРКА", ВСТРЕЧА, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]