Компания BP рассчитывает найти нефть в результате бурения разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага, сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в пятницу.
"Обработка и интерпретация данных сейсморазведки на мелководье Абшеронского архипелага была завершена в IV-ом квартале 2017 года. Мы определили три участка, на которых будем вести бурение. Буровые операции планируем начать до конца 2018 года. Причем по итогам бурения мы ждем не газ, а нефть», - отметил Г.Джонс.
Он сообщил, что в случае обнаружения запасов нефти по итогам разведочного бурения компания "сразу может приступить к ее добыче, поскольку месторождение находится на мелководье".
В 2016 году на мелководье Абшеронского архипелага были проведены сейсмические исследования, которые охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше - 90 кв. км.
Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.
Н.Аббасова
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