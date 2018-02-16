TAP будет готов к доставке азербайджанского газа в Европу в I полугодии 2020 года – региональный директор BP

Работы по реализации Стадии-2 разработки месторождения "Шах-Дениз" выполнены на 99%, заявил региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в пятницу.

"Работы по реализации "Стадии-2" выполнены на 99%. Это дает нам основания утверждать, что мы выполним свои обязательства по доставке газа в Турцию во второй половине текущего года", - сказал Г.Джонс.

По его словам, добыча со Стадии-2 на 2018 год планируется в объеме 2 млрд кубометров. "Добыча первого газа начнется в конце июня 2018 года, чтобы начать 30 июня - 1 июля поставку газа в Транс-Анатолийский газопровод (TANAP)", - подчеркнул он.

Г.Джонс добавил, что добыча газа в рамках Стадии-2 будет увеличиваться постепенно (максимальный объем добычи в рамках Стадии-2 составит 16 млрд кубометров в год - ИФ).

Он отметил, что Транс-Адриатический газопровод (TAP) будет готов к доставке азербайджанского газа в первой половине 2020 года.

"Реализация проекта создания "Южного газового коридора", в целом, идет с опережением графика и обойдется в сумму ниже запланированного бюджета", - добавил он.

Контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,9 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся в июне 2018 года, в Европу - в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Н.Аббасова