НФПП с начала 2018г выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на 18 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Сальянского района Азербайджана льготные кредиты на 343 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
«Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства и земледелия и др.», - говорится в сообщении.
НФПП до сих пор выдал кредиты предпринимателям Сальянского района на общую сумму 44 млн манатов на реализацию 417 инвестиционных проектов.
По данным Минэкономики, с начала 2018 года объемы льготного кредитования по линии НФПП составили 18 млн манатов. Данные средства направлены на реализацию проектов общей стоимостью в 152 млн манатов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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