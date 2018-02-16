НФПП с начала 2018г выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на 18 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Сальянского района Азербайджана льготные кредиты на 343 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства и земледелия и др.», - говорится в сообщении.

НФПП до сих пор выдал кредиты предпринимателям Сальянского района на общую сумму 44 млн манатов на реализацию 417 инвестиционных проектов.

По данным Минэкономики, с начала 2018 года объемы льготного кредитования по линии НФПП составили 18 млн манатов. Данные средства направлены на реализацию проектов общей стоимостью в 152 млн манатов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков