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Регион 16.02.2018 16:02

Эпидемия кори объявлена в Грузии

В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори, заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республика Амиран Гамкрелидзе.

"Корь нас атакует. Скрывать нечего. В стране эпидвспышка кори", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, на текущий момент в стране официально подтверждено 268 случаев заболевания корью.

"В особенности, много случаев фиксируется в Аджарии. 65-70% сконцентрировано именно в Аджарии, однако и в Тбилиси начинает расти число случаев", - отметил А.Гамкрелидзе.

"К сожалению, многие дети пропустили прививку от кори. Сейчас во всех детских садах, во всех школах детально проводится анализ того, привиты или нет дети", - подчеркнул он.

А.Гамкрелидзе сообщил, что большинство случаев фиксируется среди взрослых, в особенности в возрасте от 20 до 40 лет и чаще у женщин.

Он призвал беременных проявлять особую осторожность в сложившейся ситуации.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРЬ, ЭПИДЕМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]