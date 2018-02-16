Эпидемия кори объявлена в Грузии

В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори, заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республика Амиран Гамкрелидзе.

"Корь нас атакует. Скрывать нечего. В стране эпидвспышка кори", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, на текущий момент в стране официально подтверждено 268 случаев заболевания корью.

"В особенности, много случаев фиксируется в Аджарии. 65-70% сконцентрировано именно в Аджарии, однако и в Тбилиси начинает расти число случаев", - отметил А.Гамкрелидзе.

"К сожалению, многие дети пропустили прививку от кори. Сейчас во всех детских садах, во всех школах детально проводится анализ того, привиты или нет дети", - подчеркнул он.

А.Гамкрелидзе сообщил, что большинство случаев фиксируется среди взрослых, в особенности в возрасте от 20 до 40 лет и чаще у женщин.

Он призвал беременных проявлять особую осторожность в сложившейся ситуации.