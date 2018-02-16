Могерини заявляет об ухудшении ситуации в зоне сирийского конфликта

Ситуация в Сирии гораздо хуже, чем сообщают в настоящее время СМИ, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции в Болгарии.
"Мы видим, что реальная ситуация ухудшается, даже если это часто сейчас не попадает в заголовки в СМИ. Война все еще продолжается, гуманитарная ситуация критическая" - заявила Ф.Могерини.
Она отметила, что следующая конференция по Сирии, которую ЕС проведет совместно ООН, состоится 24-25 апреля в Брюсселе.
"Две ключевых темы будут в центре нашего внимания на следующей конференции... Первая - это гуманитарная поддержка сирийцев, и в Сирии, и в соседних странах - Ливане, Иордании и Турции. А также, возможно еще более важная, - поддержка процесса политического перехода под эгидой ООН в Женеве", - сказала Ф.Могерини.
Она напомнила, что ЕС будет готов участвовать в процессе восстановления Сирии "только когда начнется процесс политического перехода под эгидой ООН".
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