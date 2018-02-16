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Дальнее зарубежье 16.02.2018 16:22

Могерини заявляет об ухудшении ситуации в зоне сирийского конфликта

Ситуация в Сирии гораздо хуже, чем сообщают в настоящее время СМИ, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции в Болгарии.

"Мы видим, что реальная ситуация ухудшается, даже если это часто сейчас не попадает в заголовки в СМИ. Война все еще продолжается, гуманитарная ситуация критическая" - заявила Ф.Могерини.

Она отметила, что следующая конференция по Сирии, которую ЕС проведет совместно ООН, состоится 24-25 апреля в Брюсселе.

"Две ключевых темы будут в центре нашего внимания на следующей конференции... Первая - это гуманитарная поддержка сирийцев, и в Сирии, и в соседних странах - Ливане, Иордании и Турции. А также, возможно еще более важная, - поддержка процесса политического перехода под эгидой ООН в Женеве", - сказала Ф.Могерини.

Она напомнила, что ЕС будет готов участвовать в процессе восстановления Сирии "только когда начнется процесс политического перехода под эгидой ООН".

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, МОГЕРИНИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]