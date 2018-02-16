Денежные доходы населения Азербайджана в январе 2018 года увеличились на 12%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе 2018 года составили 3 млрд 882,3 млн манатов, что на 11,7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января 2018 года составила 5,5%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе увеличились на 10,7% - до 396,9 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 3 млрд 576,4 млн манатов, что на 12,4% выше показателя января 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

Б.Рустамбеков