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16.02.2018 15:37

Состоялось заседание туристического комитета Caspian European Club

В Баку состоялось закрытое заседание туристического комитета, входящего в состав Caspian European Club.

В ходе заседания, под председательством главы туристического комитета Эльшана Рагимова, руководители и представители туристических компаний обсудили проблемы с которыми сталкиваются компании, а также пути их решения. Данные предложения будут изучены юридическим комитетом Caspian European Club, после чего, они будут направлены в соответствующие государственные структуры.

По итогам обсуждения в рамках рабочих групп с государственными структурами, будет подготовлен специальный отчет и пакет предложений для предоставления Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики, Председателю Caspian European Club Ильхаму Алиеву.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при участии Caspian Energy International Media Group. С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В течение двух лет Caspian European Club будет управлять Caspian American Club (создан 24 декабря 2016 года) и Caspian Asian Club (создан 26 января 2018 года).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]