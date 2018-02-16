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Финансы 16.02.2018 15:30

Профицит госбюджета Азербайджана в январе составил около 0,6% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь 2018 года составил 416,6 млн манатов или 0,58% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"Согласно данным Госкомстата за январь текущего года доходы госбюджета составили 1 млрд 393,1 млн манатов (рост по сравнению с показателем января прошлого года на 12%), расходы – 976,5 млн манатов (рост на 5,6%)", - отметили в Госкомстате.

Номинальный ВВП Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 69,4 млрд манатов.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утве6рждены на уровне 20 млрд 127 млн манатов, расходы – 21 млрд 47 млн манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЮДЖЕТ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]