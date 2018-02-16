Профицит госбюджета Азербайджана в январе составил около 0,6% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь 2018 года составил 416,6 млн манатов или 0,58% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"Согласно данным Госкомстата за январь текущего года доходы госбюджета составили 1 млрд 393,1 млн манатов (рост по сравнению с показателем января прошлого года на 12%), расходы – 976,5 млн манатов (рост на 5,6%)", - отметили в Госкомстате.

Номинальный ВВП Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 69,4 млрд манатов.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утве6рждены на уровне 20 млрд 127 млн манатов, расходы – 21 млрд 47 млн манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.

Б.Рустамбеков