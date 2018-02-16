Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Фев 20 Фев

Дальнее зарубежье 16.02.2018 17:03

ЕС активизировал работу с имеющими влияние на Дамаск сторонами - Могерини

Евросоюз в течение последних недель ведет активную работу со странами, которые имеют влияние на сирийское руководство, чтобы добиться эффективного участия Дамаска в женевских переговорах, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"В последние дни, недели мы активно проводим переговоры с теми региональными игроками, которые имеют влияние на Дамаск, для того, чтобы они смогли поспособствовать эффективному участию Дамаска в женевских переговорах", - сказала она на пресс-конференции в Болгарин.

По словам главы европейской дипломатии, ЕС ведет подобную работу с региональными игроками, так как сам не имеет "ни контактов, ни влияния на сирийский режим".

Ф.Могерини отметила, что в интересах всех сторон, влияющих на события в Сирии, добиться успешного женевского процесса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СИРИЯ, ЖЕНЕВА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


ЕС призывает стороны сирийского конфликта и их союзников воздерживаться от нагнетания напряженности ЕС проведет в 2018 г. донорскую конференцию по Сирии, но, кроме денег, нужно политическое решение кризиса - Могерини ЕС выделит 10 млн евро сирийским школам в районах, контролируемых оппозицией Могерини призывает имплементировать соглашения, нацеленные на прекращение боевых действий в Сирии ЕС заинтересован в политическом урегулировании конфликта в Сирии - Могерини Основной частью переговоров в Москве станет прекращение войны в Сирии - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]