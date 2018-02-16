ЕС активизировал работу с имеющими влияние на Дамаск сторонами - Могерини

Евросоюз в течение последних недель ведет активную работу со странами, которые имеют влияние на сирийское руководство, чтобы добиться эффективного участия Дамаска в женевских переговорах, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"В последние дни, недели мы активно проводим переговоры с теми региональными игроками, которые имеют влияние на Дамаск, для того, чтобы они смогли поспособствовать эффективному участию Дамаска в женевских переговорах", - сказала она на пресс-конференции в Болгарин.

По словам главы европейской дипломатии, ЕС ведет подобную работу с региональными игроками, так как сам не имеет "ни контактов, ни влияния на сирийский режим".

Ф.Могерини отметила, что в интересах всех сторон, влияющих на события в Сирии, добиться успешного женевского процесса.