Отстраненный от должности мэр Кишинева подал в отставку, чтобы были проведены новые выборы градоначальника

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, который полгода назад был временно отстранен от исполнения обязанностей решением суда, в пятницу заявил о своей отставке.

"Я решил отказаться от должности мэра Кишинева. Согласно закону, досрочные выборы могут состояться 20 мая. Я получил свой мандат благодаря гражданам, а не благодаря Владу Плахотнюку или Игорю Додону (лидеры демократической партии и президент Молдавии - ИФ), поэтому я сам отказываюсь от своего мандата. Граждане хотят иметь законно избранного мэра, но я не могу вернуться к служебным обязанностям из-за диктатуры, возникшей в нашем городе. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужно предпринять другие шаги. Я подаю в отставку", - сказал Д.Киртоакэ на пресс-конференции.

"Моим отстранением от должности власти хотели законсервировать ситуацию в Кишиневе. Вроде бы я есть, но у них свой и.о. мэра, который принимает нужные им решения. Они хотели дотянуть до выборов 2019 года, чтобы организовать выборы мэра по своему вкусу. Вот теперь этот план сломали, 20 мая должны состояться выборы. Посмотрим, кто прав, а кто виноват", - сказал Д.Киртоакэ.

Д.Киртоакэ был арестован в мае 2017 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положениям, его обвиняют в нарушениях при проведении тендера по отбору подрядчика для создания в Кишиневе платных парковок.

В июле находившийся под следствием Д.Киртоакэ был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения рассмотрения уголовного дела. В августе он был переведен под подписку о невыезде.

В ноябре прошлого года и.о.мэра Кишинева была назначена представитель правящей Демократической партии Сильвия Раду.

Д.Киртоакэ является первым зампредседателя Либеральной партии, выступающей за объединение Молдавии с Румынией.

19 ноября 2017 года по инициативе партии социалистов было проведен референдум по вопросу отстранения Д.Киртоакэ от должности мэра Кишинева. Однако он провалился из-за низкой активности избирателей.