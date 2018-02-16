Окончательное инвестиционное решение по доразработке блока АЧГ может быть принято в 2019г – региональный директор BP

Окончательное инвестиционное решение по проекту доразработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) может быть принято в 2019 году, заявил региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в пятницу.

"В настоящее время ведутся оценочные и инжиниринговые работы по строительству новой платформы на блоке АЧГ. Мы должны в первую очередь определить стоимость платформы и свои дальнейшие шаги", - сказал Г.Джонс.

По его словам, оценка работ, проведенных в рамках разработки блока АЧГ до сих пор, показывает, что этот проект экономически целесообразный.

"Если и далее работы будут идти также успешно, то мы можем принять окончательное инвестиционное решение по проекту в 2019 году. Это нужный шаг для будущих инвестиций. Уверен, что здесь, в Азербайджане можно эффективно вкладывать инвестиции, которые себя окупят», - отметил он.

Г.Джонс также уточнил, что компания нацелена "на предотвращение спада добычи на блоке АЧГ, что станет возможным благодаря использованию новых технологий и бурению скважин".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Н.Аббасова