Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Фев 20 Фев

Дальнее зарубежье 16.02.2018 17:16

Мужчина попытался ограбить банк близ Елисейских полей в Париже

Вооруженный мужчина попытался совершить ограбление отделения банка BNP, расположенного в непосредственной близости от Елисейских полей в Париже, сообщают в пятницу французские СМИ.

Инцидент произошел утром в пятницу недалеко от одной из самых популярных среди туристов парижских достопримечательностей - Триумфальной арки.

Отмечается, что 24-летний мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, вошел в здание банка и стал угрожать сотрудникам. Одному из сотрудников банка удалось незаметно вызвать полицию.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции открыли огонь по грабителю, ранив его в ногу и, по некоторым данным, в грудь. Нападавший под охраной был доставлен в больницу.

Известно, что этот мужчина ранее уже попадал в поле зрение сотрудников правоохранительных органов по делам, связанным с вооруженными ограблениями и актами насилия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БАНК, ОГРАБЛЕНИЕ


Похожие новости


Партия Марин Ле Пен получила кредит на 9 млн евро в российском банке Член "Аль-Каиды" захватил заложников в банке во французской Тулузе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]