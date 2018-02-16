НАТО по-прежнему не видит неминуемой угрозы со стороны России - Столтенберг

Североатлантический альянс в настоящее время не видит неминуемой угрозы ни для одной из стран-участниц НАТО, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы не видим никакой надвигающейся угрозы для какого-либо союзника НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, представляет ли РФ опасность для альянса.
В то же время, он заявил, что "мы видим, как Россия применяет военную силу против своего соседа, Украины, и которая также имеет войска в Грузии и в Молдавии".
Й.Столтенберг подчеркнул, что НАТО отвечает на подобные действия России пропорциональным образом, но при этом - стремится предотвратить новую "холодную войну" и гонку вооружений. В то же время, глава НАТО подчеркнул, что альянс намерен продолжить выстраивать диалог с Россией.
"Для НАТО важно избежать новой "холодной войны", предотвратить новую гонку вооружений, поэтому мы продолжим работать над диалогом с Россией, чтобы снизить напряжение", - сказал генсек НАТО.
"Россия является нашим соседом, и нам нужно продолжить работу над построением более хороших отношений с Россией", - добавил Й.Столтенберг.
В прошлом генсек НАТО неоднократно заявлял, что не видит непосредственной угрозы для себя со стороны РФ.
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