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Дальнее зарубежье 16.02.2018 17:46

НАТО по-прежнему не видит неминуемой угрозы со стороны России - Столтенберг

Североатлантический альянс в настоящее время не видит неминуемой угрозы ни для одной из стран-участниц НАТО, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не видим никакой надвигающейся угрозы для какого-либо союзника НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, представляет ли РФ опасность для альянса.

В то же время, он заявил, что "мы видим, как Россия применяет военную силу против своего соседа, Украины, и которая также имеет войска в Грузии и в Молдавии".

Й.Столтенберг подчеркнул, что НАТО отвечает на подобные действия России пропорциональным образом, но при этом - стремится предотвратить новую "холодную войну" и гонку вооружений. В то же время, глава НАТО подчеркнул, что альянс намерен продолжить выстраивать диалог с Россией.

"Для НАТО важно избежать новой "холодной войны", предотвратить новую гонку вооружений, поэтому мы продолжим работать над диалогом с Россией, чтобы снизить напряжение", - сказал генсек НАТО.

"Россия является нашим соседом, и нам нужно продолжить работу над построением более хороших отношений с Россией", - добавил Й.Столтенберг.

В прошлом генсек НАТО неоднократно заявлял, что не видит непосредственной угрозы для себя со стороны РФ.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УГРОЗА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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