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Финансы 16.02.2018 16:42

Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 2017г увеличился на 12%

Объем операций с ценными бумагами в Азербайджане в 2017 году составил 15 млрд 718 млн 142,01 тыс. манатов, что на 12% выше показателя 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным MBNP, объем операций с корпоративными ценными бумагами в Азербайджане в 2017 году сократился на 58% – до 3 млрд 659 млн 905,187 тыс. манатов.

При этом, объем операций с акциями составил 2 млрд 31 млн 538,583 тыс. манатов (рост в 2,2 раза), в том числе на первичном рынке – 1 млрд 871 млн 364,639 тыс. манатов (рост в 3,3 раза), вторичном рынке – 160 млн 173,944 тыс. манатов (спад на 54%).

Объем операций с корпоративными облигациями в 2017 году сократился на 79% - до 1 млрд 628 млн 366,604 тыс. манатов, в том числе на первичном рынке номинированных в манатах – 269 млн 845,132 манатов (спад на 96%), на первичном рынке номинированных в долларах США – 126 млн 667,725 тыс. манатов (спад на 31%), на вторичном рынке номинированных в манатах – 916 млн 697,584 тыс. манатов (рост в 12,4 раза), на вторичном рынке номинированных в долларах – 315 млн 156,163 тыс. манатов (рост в 4,2 раза).

По данным MBNP, в 2017 года объем операций с государственными ценными бумагами вырос в 7,3 раза – до 6 млрд 66 млн 555,138 тыс. манатов.

Объем операций с производными ценными бумагами в 2017 году составил 5 млрд 940 млн 130,521 тыс. манатов (рост на 33,8%).

А.Азизов

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Тэги: БУМАГИ, ЦЕННЫЕ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]