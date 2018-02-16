Президент РФ Владимир Путин поздравил главу "Газпрома" Алексея Миллера с 25-летием компании.

"За эти 25 лет проделана колоссальная работа по консолидации отрасли, по её сохранению и развитию. Мы с Вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над этой компанией, а она, без преувеличения, является системообразующей для экономики", - сказал В.Путин во время встречи с А.Миллером.

Он напомнил, что на протяжении "очень многих лет , в 90-е, начале 2000-х годов, когда экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на "Газпроме", поскольку компания выдавала необходимый объём для поддержания нужных режимов в электроэнергетике, в тепловой генерации и делала это по ценам и тарифам явно ниже рыночных". За счёт этого все остальные отрасли могли выстаивать свою работу и вкладывать ресурсы в развитие, добавил глава государства.

"Но и сам Газпром за это время провёл колоссальную работу с точки зрения технологического обновления, расширения своих возможностей" , - сказал В.Путин.

Сейчас, напомнил он, компания работает на 151 месторождениях, присутствует в 34 странах мира.