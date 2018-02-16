Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Фев 20 Фев

СНГ 16.02.2018 18:45

Путин: за 25 лет существования "Газпрома" проделана колоссальная работа

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу "Газпрома" Алексея Миллера с 25-летием компании.

"За эти 25 лет проделана колоссальная работа по консолидации отрасли, по её сохранению и развитию. Мы с Вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над этой компанией, а она, без преувеличения, является системообразующей для экономики", - сказал В.Путин во время встречи с А.Миллером.

Он напомнил, что на протяжении "очень многих лет , в 90-е, начале 2000-х годов, когда экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на "Газпроме", поскольку компания выдавала необходимый объём для поддержания нужных режимов в электроэнергетике, в тепловой генерации и делала это по ценам и тарифам явно ниже рыночных". За счёт этого все остальные отрасли могли выстаивать свою работу и вкладывать ресурсы в развитие, добавил глава государства.

"Но и сам Газпром за это время провёл колоссальную работу с точки зрения технологического обновления, расширения своих возможностей" , - сказал В.Путин.

Сейчас, напомнил он, компания работает на 151 месторождениях, присутствует в 34 странах мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗПРОМ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Узбекский лидер соболезнует в связи с авиакатастрофой в Подмосковье Таджикский лидер соболезнует в связи с крушением самолета в Подмосковье Рухани заявил о важности трехстороннего сотрудничества Ирана, России и Турции для развития региона Макрон принял приглашение Путина посетить Россию в мае для участия в ПМЭФ - Елисейский дворец Президент РФ вручил премии молодым ученым Лукашенко обещает, что Белоруссия никогда не будет дружить с кем-либо против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]