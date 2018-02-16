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ТЭК 16.02.2018 17:00

Разведка нефти и газа в 2017 году оказалась прибыльной впервые более чем за 10 лет - Wood Mackenzie

Операции по разведке нефти и газа в 2017 году оказались прибыльными впервые более чем за десять лет, свидетельствуют данные Wood Mackenzie Ltd.

Данные подтверждают, что ситуация в отрасли улучшается после резкого спада активности в предыдущие годы, однако эксперты не ожидают восстановления объемов инвестиций в разведку.

"Тот факт, что экономические основы в отрасли улучшились, очень благоприятен, - заявил в интервью агентству Bloomberg Эндрю Латхэм, вице-президент, отвечающий в Wood Mackenzie за направление геологоразведки. - Я не думаю, однако, что мы увидим рост инвестиций в разведку нефти и газа, даже, если цены на сырье пойдут вверх".

Потенциальная экономическая отдача открытых месторождений превысила расходы на разведку, поскольку спад в нефтегазовой отрасли вынудил представителей сектора принять меры для повышения эффективности операций, отмечают в Wood Mackenzie.

Любой проект с коэффициентом окупаемости капиталовложений ниже 10% является нерентабельным.

В период бума на нефтяном рынке, компании замахивались на реализацию разведывательных проектов в отдаленных регионах, включая Арктику, предусматривающих высокие затраты, отметил Э.Латхэм. Теперь крупные представители сектора все больше фокусируются на разведке ресурсов вблизи действующих трубопроводов или существующей инфраструктуры для разработки месторождений.

"Представители отрасли тратили крупные суммы, и они обнаруживали большие запасы, но не вводили их в коммерческую эксплуатацию", - говорит Э.Лэтхэм.

Тенденция к сокращению расходов на разведку для адаптации бюджетов компаний к снижению цен на нефть, начавшемуся в середине 2014 года, как ожидается, будет сохраняться.

Согласно оценкам Wood Mackenzie, в 2018 году глобальные расходы на разведку традиционных месторождений нефти и оценку запасов составят порядка $37 млрд по сравнению с $89 млрд в 2014 году.

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Тэги: НЕФТЬ, ГАЗ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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