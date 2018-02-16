Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Фев 20 Фев

Дальнее зарубежье 16.02.2018 18:04

Международная конференция по Афганистану пройдет в Ташкенте 26-27 марта - МИД Узбекистана

Проведение международной конференции по ситуации в Афганистане планируется в Ташкенте 26-27 марта, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с послом Бельгии Жаном-Артуром Режибо.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, "на встрече было озвучено, что проведение конференции планируется в Ташкенте 26-27 марта текущего года".

Министр принял верительные грамоты нового посла Бельгии Ж.-А.Режибо. В ходе обсуждения актуальной международной проблематики отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности, в том числе ходу подготовки международной конференции по Афганистану.

Ташкентская конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" созывается по совместной инициативе Узбекистана и Афганистана. Глава МИД Узбекистана А.Камилов заявил об этой инициативе в январе, выступая в Совбезе ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, КОНФЕРЕНЦИЯ, ДАТА


Похожие новости


Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами из Афганистана проблемы региональной безопасности Гани пригласил президента Узбекистана в Афганистан Мир в Афганистане позволит активно развиваться всей Центральной Азии, считает президент Узбекистана Президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в Узбекистан Войне в Афганистане не видно конца и есть попытки найти решение без участия России - президент Узбекистана Афганистан при форсировании процесса вывода сил коалиции может повторить судьбу Ирака и Сирии - Каримов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]