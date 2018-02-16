Международная конференция по Афганистану пройдет в Ташкенте 26-27 марта - МИД Узбекистана

Проведение международной конференции по ситуации в Афганистане планируется в Ташкенте 26-27 марта, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с послом Бельгии Жаном-Артуром Режибо.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, "на встрече было озвучено, что проведение конференции планируется в Ташкенте 26-27 марта текущего года".

Министр принял верительные грамоты нового посла Бельгии Ж.-А.Режибо. В ходе обсуждения актуальной международной проблематики отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности, в том числе ходу подготовки международной конференции по Афганистану.

Ташкентская конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" созывается по совместной инициативе Узбекистана и Афганистана. Глава МИД Узбекистана А.Камилов заявил об этой инициативе в январе, выступая в Совбезе ООН.