Лавров: США пытаются с опорой на курдов создать в Сирии квазигосударство

Стратегия США в Сирии заключается в том, чтобы закрепиться в этой стране со своими вооруженными силами, опираясь на курдов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска (легитимного правительства) или мандата со стороны Совета Безопасности ООН)", - сказал он в интервью "Евроньюс".
"Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям", - заявил С.Лавров.
По его словам, американцы "уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".
"Там они создают квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов", - подчеркнул российский министр.
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