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Дальнее зарубежье 16.02.2018 18:19

Лавров: США пытаются с опорой на курдов создать в Сирии квазигосударство

Стратегия США в Сирии заключается в том, чтобы закрепиться в этой стране со своими вооруженными силами, опираясь на курдов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска (легитимного правительства) или мандата со стороны Совета Безопасности ООН)", - сказал он в интервью "Евроньюс".

"Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям", - заявил С.Лавров.

По его словам, американцы "уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".

"Там они создают квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов", - подчеркнул российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]