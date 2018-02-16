Лукашенко уволил двух белорусских министров за коррупцию и посоветовал остальным не ждать пощады

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, за что он уволил министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, и пригрозил коррупционерам, что никому из них не будет пощады.
"От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все", - заявил А.Лукашенко ходе рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу. Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Он напомнил, что в прошлом году предупредил всех министров: если на их предприятиях выявят коррупцию, им придется оставить свой портфель.
Между тем, как рассказал А.Лукашенко, объясняя отставку министра спорта и туризма Александра Шамко, недавно коррупционные преступления были выявлены в столичном Дворце спорта.
По словам А.Лукашенко, выяснилось, что руководитель Дворца спорта брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров. "Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился", - отметил глава государства.
По информации президента, после этого случая за руководителем Дворца спорта начали наблюдать, в результате были зафиксированы многочисленные случаи взяточничества. "Я не верю, что министр об этом не знал", - заявил А.Лукашенко.
Объясняя причины увольнения министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, А.Лукашенко проинформировал, что коррупционная схема также была обнаружена в сфере лесного хозяйства. Так, по его словам, хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт.
"Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними", - отметил А.Лукашенко.
На этой неделе президент Белоруссии А.Лукашенко освободил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко. Министры, как сообщили ранее в пресс-службе белорусского лидера, уволены за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.
В пятницу выяснилось, что бывший министр спорта и туризма, генерал-майор внутренней службы А.Шамко откомандирован президентом Белоруссии в министерство по чрезвычайным ситуациям. Ранее, до назначения министром спорта А.Шамко курировал сборную команду по пожарно-спасательному спорту в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Заявления о мире с Арменией в свете оккупации территорий Азербайджана являются лицемерием, заявляют в Баку
В Баку с непониманием восприняли комментарий Захаровой на заявление президента Азербайджана
Правящая партия Азербайджана начала сбор подписей в поддержку Алиева
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе 2018г увеличилась на 12,5%
Капзатраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в 2017г сократились вдвое
Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан с долей в 2,5%
Пилотный проект по ОМС в 2018г расширяется на Агдашский район
Минобразования получит около 2,6 млн манатов на строительство 8 школ модульного типа в 4 районах Азербайджана
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
АРМА организует проводы Масленицы
В Баку отметили день рождения поэта-героя Мусы Джалиля
Состоялось заседание туристического комитета Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»