Лукашенко уволил двух белорусских министров за коррупцию и посоветовал остальным не ждать пощады

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, за что он уволил министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, и пригрозил коррупционерам, что никому из них не будет пощады.

"От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все", - заявил А.Лукашенко ходе рабочей поездки в Слуцкий район в пятницу. Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Он напомнил, что в прошлом году предупредил всех министров: если на их предприятиях выявят коррупцию, им придется оставить свой портфель.

Между тем, как рассказал А.Лукашенко, объясняя отставку министра спорта и туризма Александра Шамко, недавно коррупционные преступления были выявлены в столичном Дворце спорта.

По словам А.Лукашенко, выяснилось, что руководитель Дворца спорта брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров. "Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился", - отметил глава государства.

По информации президента, после этого случая за руководителем Дворца спорта начали наблюдать, в результате были зафиксированы многочисленные случаи взяточничества. "Я не верю, что министр об этом не знал", - заявил А.Лукашенко.

Объясняя причины увольнения министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, А.Лукашенко проинформировал, что коррупционная схема также была обнаружена в сфере лесного хозяйства. Так, по его словам, хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт.

"Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними", - отметил А.Лукашенко.

На этой неделе президент Белоруссии А.Лукашенко освободил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко. Министры, как сообщили ранее в пресс-службе белорусского лидера, уволены за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

В пятницу выяснилось, что бывший министр спорта и туризма, генерал-майор внутренней службы А.Шамко откомандирован президентом Белоруссии в министерство по чрезвычайным ситуациям. Ранее, до назначения министром спорта А.Шамко курировал сборную команду по пожарно-спасательному спорту в министерстве по чрезвычайным ситуациям.