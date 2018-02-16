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СНГ 16.02.2018 19:15

На Украине собираются ограничить использование ПО и средств телекоммуникаций российского производства

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде расширить перечень санкций в отношении Российской Федерации, запретив использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций.

Согласно внесенному в парламент Украины правительственному законопроекту (№8042) о внесении изменений в закон о санкциях, кабмин предлагает дополнить перечень возможных санкций "запретом или ограничением использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, которые происходят из иностранного государства, в отношении которого применены санкции".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]