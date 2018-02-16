На Украине собираются ограничить использование ПО и средств телекоммуникаций российского производства

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде расширить перечень санкций в отношении Российской Федерации, запретив использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций.

Согласно внесенному в парламент Украины правительственному законопроекту (№8042) о внесении изменений в закон о санкциях, кабмин предлагает дополнить перечень возможных санкций "запретом или ограничением использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, которые происходят из иностранного государства, в отношении которого применены санкции".