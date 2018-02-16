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16.02.2018 17:44

В Баку отметили день рождения поэта-героя Мусы Джалиля

15 февраля с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку прошла встреча, посвященная 112-летию со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В мероприятии, организованном Общественным объединением Татарстан совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане, приняли участие сотрудники дипломатических миссий, представители организаций соотечественников, деятели науки и культуры, журналисты.

Гостей мероприятия поприветствовали представитель Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики Эльгюн Алиев и председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев.

Заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов зачитал приветствие председателя Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Размышлениями о татарском поэте, как человеке удивительной итрагической судьбы, поделились председатель Общественного объединения татарской культуры «Туган тел» Гюлбджан Мясоутова, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, известный писатель-фантаст Александр Хакимов и основатель Музея миниатюрной книги, заслуженный работник культуры Азербайджана Зарифа Салахова. Член Союза писателей Азербайджана и Бакинскогоклубаавторской песни поэт Аладдин Ягубов прочитал свои стихи о Мусе Джалиле и Казани.

Детский театр-студия «Гюнай» (руководитель Лариса Тарусова) представила мини-спектакль по стихотворениям Мусы Джалиля «Варварство» и «Красная ромашка».

Музыкальные номера исполнили студенты Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы Сеймур Гасанов, Джамаля Абинзаде, Жаля Гамзаева, Амалия Агаева, Мамедали Мурадханов, Эмиль Гурбанов и Айтен Бабаева, выпускник училища кларнетист Рагим Худавердиев, ансамбль «Ак калфак» и выпускница музыкальной школы № 25 имени Рафика Бабаева Эмилия Гаджигасанова.

Ведущей мероприятия выступила учащаяся школы № 271 города Баку Гульмира Мамедова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]