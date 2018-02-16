Главы МИД России и Японии обсуждают вопросы стратегической стабильности

Глава МИД РФ Сергей Лавров намерен обсудить вопросы стратегической стабильности и совместной хозяйственной деятельности на Курилах со своим японским коллегой Таро Коно "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент "Интерфакса".

"Это хорошая возможность, чтобы посмотреть, как реализовываются договоренности, достигнутые между президентом России и премьер-министром Японии. Много задач в торговой, экономической, инвестиционной сферах", - сказал С.Лавров в начале встречи.

"Активно работают наши коллеги по вопросам стратегической стабильности, совместной хозяйственной деятельности. Надеюсь, сегодня с вами сможем все эти вопросы подробно обсудить",- добавил он.

Министр подчеркнул, что российская сторона сделает все для того, чтобы грядущий визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию был успешным.