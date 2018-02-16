Путин поздравил буддистов с лунным Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и отметил вклад общины в жизнь российского общества, говорится в сообщении опубликовано на сайте Кремля.

"Важно, что буддийская община России бережно хранит бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи, уделяет неустанное внимание востребованной просветительской, образовательной, благотворительной деятельности, заботится об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения, вносит свой вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в обществе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент также отметил, что "традиции празднования Сагаалгана (Цаган Сара) имеют глубокие исторические корни и на протяжении многих столетий объединяют народы, исповедующие буддизм".