Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19 Фев 20 Фев

СНГ 16.02.2018 20:05

Путин поздравил буддистов с лунным Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и отметил вклад общины в жизнь российского общества, говорится в сообщении опубликовано на сайте Кремля.

"Важно, что буддийская община России бережно хранит бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи, уделяет неустанное внимание востребованной просветительской, образовательной, благотворительной деятельности, заботится об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения, вносит свой вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в обществе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент также отметил, что "традиции празднования Сагаалгана (Цаган Сара) имеют глубокие исторические корни и на протяжении многих столетий объединяют народы, исповедующие буддизм".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БУДДИСТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Путин соболезнует королеве Дании в связи с кончиной принца-консорта Хенрика Международные финансовые организации поддерживают Россию в принятии решения об амнистии капиталов - Путин Путин говорит, что не пользуется смартфоном Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России - решение ЦИК Путин будет зарегистрирован кандидатом в президенты РФ во вторник Путин подарил патриарху Кириллу букет белых роз по случаю годовщины интронизации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]