Министр обороны ФРГ благодарит США за усиление военного присутствия в Европе

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен от имени Европы выразила благодарность США за увеличение военного присутствия в регионе.

"С тех пор, как Россия проявила агрессию на Украине, США вновь увеличивает военное присутствие в Европе", - сказала она в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Спасибо за это можно сказать моему коллеге Джиму Мэттису (министру обороны США - ИФ). Я уважаю его за это", - добавила министр.

Она подчеркнула, что "европейцы очень благодарны за этот знак солидарности".

"Америка стремится к глобальной безопасности и свободе, как для себя, так и для нас", - добавила У.Фон дер Ляйен.