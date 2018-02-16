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Дальнее зарубежье 16.02.2018 20:20

Министр обороны ФРГ благодарит США за усиление военного присутствия в Европе

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен от имени Европы выразила благодарность США за увеличение военного присутствия в регионе.

"С тех пор, как Россия проявила агрессию на Украине, США вновь увеличивает военное присутствие в Европе", - сказала она в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Спасибо за это можно сказать моему коллеге Джиму Мэттису (министру обороны США - ИФ). Я уважаю его за это", - добавила министр.

Она подчеркнула, что "европейцы очень благодарны за этот знак солидарности".

"Америка стремится к глобальной безопасности и свободе, как для себя, так и для нас", - добавила У.Фон дер Ляйен.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОБОРОНА, США, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]