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Наука и образование 16.02.2018 18:11

Минобразования получит около 2,6 млн манатов на строительство 8 школ модульного типа в 4 районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования из госбюджета 2 млн 590 тыс. манатов на строительство 8 школ модульного типа в регионах.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год. При этом средства будут направлены на строительство школ на 444 учеников в Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах страны.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Азербайджане планируется строительство 137 школ модульного типа.

А.Азизов

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Тэги: ШКОЛЫ, РЕГИОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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