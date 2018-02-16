Минобразования получит около 2,6 млн манатов на строительство 8 школ модульного типа в 4 районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования из госбюджета 2 млн 590 тыс. манатов на строительство 8 школ модульного типа в регионах.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год. При этом средства будут направлены на строительство школ на 444 учеников в Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах страны.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Азербайджане планируется строительство 137 школ модульного типа.

А.Азизов