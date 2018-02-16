АРМА организует проводы Масленицы

Ассоциация Русской Молодежи Азербайджана отметит в последний день масленичной недели, 18 февраля, проводы Масленицы.
В связи с этим в городе-крепости Ичери Шехер в воскресенье будут организованы праздничные мероприятия.
«Масленица – это древний восточнославянский традиционный праздник, который широко отмечается в обществе. Поэтому наша Ассоциация решила организовать народные гуляния, чтобы люди в праздничные дни делились друг с другом радостью общения, а не только в кругу своих и близких», - заявил председатель АРМА Роман Борискин.
По его словам, праздничные мероприятия, которые пройдут 18 февраля (начало в 14:00) на площади перед Девичьей Башней, будут включать в себя концертную программу, народные гуляния, различные конкурсы.
«Известно, что блины являются неотъемлемой частью Масленицы. Мы приглашаем всех желающих отведать блины, которые на месте приготовят специально приглашенные для этого кулинары», - сказал Р.Борискин.
Праздничные мероприятия АРМА организует при поддержке Русской Общины Азербайджана, Землячества казаков Азербайджана, Республиканского общества татарской культуры «Туган Тел», Центра Татарской Молодежи Азербайджана "ЯШЬЛЕК ", Центра развития детей и молодежи №3 при Министерстве образования Азербайджана, Культурного центра аварского общества, а также Историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер".
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