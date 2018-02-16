Пилотный проект по ОМС в 2018г расширяется на Агдашский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о расширении пилотного проекта по применению в республике обязательного медицинского страхования (ОМС).
Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, действие пилотного проекта по ОМС охватит и Агдашский район, а также будет продолжен в г.Мингячевир и в Евлахском районе.
Госагентство по обязательному страхованию для реализации мероприятий в рамках ОМС получит в 2018 году из госбюджета 18 млн 320 тыс. манатов.
А.Азизов
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