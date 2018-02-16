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Здравоохранение 16.02.2018 18:35

Пилотный проект по ОМС в 2018г расширяется на Агдашский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о расширении пилотного проекта по применению в республике обязательного медицинского страхования (ОМС).

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, действие пилотного проекта по ОМС охватит и Агдашский район, а также будет продолжен в г.Мингячевир и в Евлахском районе.

Госагентство по обязательному страхованию для реализации мероприятий в рамках ОМС получит в 2018 году из госбюджета 18 млн 320 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: ОМС, РАСШИРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]