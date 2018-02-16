Россия должна будет ответить "за акты киберагрессии" на международной арене, заявил в пятницу телеканалу Си-Эн-Би-Си специальный помощник президента по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

"Мы будем работать на международном уровне, чтобы призвать (Россию) к ответственности. Россия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене. Мы оценим меры воздействия, которые администрация США может применить к России", - заявил Р.Джойс телеканалу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментарии помощника президента США последовали после того, как накануне Белый дом обвинил российские вооруженные силы в том, что в 2017 году они разработали и запустили вирус NotPetya "в рамках усилий по дестабилизации Украины". Летом 2017 года вирус поразил системы компаний и госучреждений в нескольких страна, в том числе в Украине, США, Европе а также в России.

В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.