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Дальнее зарубежье 16.02.2018 18:57

США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya - Белый дом

Россия должна будет ответить "за акты киберагрессии" на международной арене, заявил в пятницу телеканалу Си-Эн-Би-Си специальный помощник президента по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

"Мы будем работать на международном уровне, чтобы призвать (Россию) к ответственности. Россия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене. Мы оценим меры воздействия, которые администрация США может применить к России", - заявил Р.Джойс телеканалу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментарии помощника президента США последовали после того, как накануне Белый дом обвинил российские вооруженные силы в том, что в 2017 году они разработали и запустили вирус NotPetya "в рамках усилий по дестабилизации Украины". Летом 2017 года вирус поразил системы компаний и госучреждений в нескольких страна, в том числе в Украине, США, Европе а также в России.

В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВИРУС, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]