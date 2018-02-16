Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что в первый раз после конца "холодной войны" международное сообщество имеет дело с риском возникновения ядерного конфликта.

"Впервые с конца "холодной войны" мы сталкиваемся с ядерной угрозой - угрозой ядерного конфликта", - сказал генсек, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он уточнил, что речь идет о развитии в КНДР ядерной программы и программы ракет большой дальности - "в полном противоречии с волей международного сообщества и с явным нарушением нескольких резолюций СБ ООН".

По словам генсека, необходимо поддерживать давление на Пхеньян для того, чтобы начать переговоры и в итоге добиться мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

В то же время А.Гутерриш признал, что за последние недели наблюдается улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей на фоне зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Он добавил, что несмотря на эту тенденцию, главным вопросом остается денуклеаризация Корейского полуострова, в связи с чем необходимы дискуссии между "ключевыми участниками" - США и КНДР.