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Дальнее зарубежье 16.02.2018 19:06

Мир сталкивается с угрозой ядерного конфликта впервые после окончания "холодной войны" - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что в первый раз после конца "холодной войны" международное сообщество имеет дело с риском возникновения ядерного конфликта.

"Впервые с конца "холодной войны" мы сталкиваемся с ядерной угрозой - угрозой ядерного конфликта", - сказал генсек, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он уточнил, что речь идет о развитии в КНДР ядерной программы и программы ракет большой дальности - "в полном противоречии с волей международного сообщества и с явным нарушением нескольких резолюций СБ ООН".

По словам генсека, необходимо поддерживать давление на Пхеньян для того, чтобы начать переговоры и в итоге добиться мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

В то же время А.Гутерриш признал, что за последние недели наблюдается улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей на фоне зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Он добавил, что несмотря на эту тенденцию, главным вопросом остается денуклеаризация Корейского полуострова, в связи с чем необходимы дискуссии между "ключевыми участниками" - США и КНДР.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, АТОМ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]