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Дальнее зарубежье 16.02.2018 20:38

Генсек ООН : в Сирии произошла вторая эскалация конфликта

После некоторых успехов в деэскалации, конфликт в Сирии разгорелся с новой силой, заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Правда в том, что этот конфликт вновь разгорелся в Идлибе и Восточной Гуте. Это влечет за собой серьезные гуманитарные последствия", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек ООН отметил, что повторная эскалация произошла, несмотря на ранние успехи в урегулировании сирийского конфликта.

"Мы наблюдаем турецкую операцию в Африне и новые сообщения о химическом оружии. Мы также видим, что существует риск разделения страны", - добавил А.Гутерриш.

Ранее в пятницу со схожим заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы видим, что реальная ситуация ухудшается, даже если это часто сейчас не попадает в заголовки в СМИ. Война все еще продолжается, гуманитарная ситуация критическая" - заявила она на пресс-конференции в Болгарии.

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Тэги: СИРИЯ, ГУТЕРРИШ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]