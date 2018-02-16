Генсек ООН : в Сирии произошла вторая эскалация конфликта

После некоторых успехов в деэскалации, конфликт в Сирии разгорелся с новой силой, заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Правда в том, что этот конфликт вновь разгорелся в Идлибе и Восточной Гуте. Это влечет за собой серьезные гуманитарные последствия", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Генсек ООН отметил, что повторная эскалация произошла, несмотря на ранние успехи в урегулировании сирийского конфликта.
"Мы наблюдаем турецкую операцию в Африне и новые сообщения о химическом оружии. Мы также видим, что существует риск разделения страны", - добавил А.Гутерриш.
Ранее в пятницу со схожим заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Мы видим, что реальная ситуация ухудшается, даже если это часто сейчас не попадает в заголовки в СМИ. Война все еще продолжается, гуманитарная ситуация критическая" - заявила она на пресс-конференции в Болгарии.
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